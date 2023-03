Boruto è 'addio': il trailer dell'ultimo episodio, il 293, ecco cosa accadrà nell'anime

Concluso l'anime di Naruto Shippuden, che si era allungato molto dopo quella che doveva essere la fine sancita dallo scontro tra Naruto e Sasuke alla Valle dell'Epilogo, Studio Pierrot ha deciso di far proseguire la storia del mondo ninja realizzando l'anime Boruto: Naruto Next Generations, un seguito diretto con protagonista il figlio di Naruto.

L'episodio 293 di Boruto: Naruto Next Generations verrà trasmesso in Giappone, e sui servizi streaming come Crunchyroll, domenica 26 marzo 2023 e sarà l'ultimo dell'anime, come era stato annunciato in passato. Una pausa obbligatoria per Boruto, che si era avvicinato troppo ai contenuti del manga. Con l'uscita dell'episodio 292, è stato però pubblicato anche il video dell'ultimo episodio, visibile nel tweet in basso.

Il trailer di Boruto: Naruto Next Generations 293 in sostanza si compone di una sola immagine: Boruto è a terra, con il giovane ninja biondo che ha un vistoso buco all'altezza dello stomaco. A terra, apparentemente svenuto, con la testa di lato, la mano sinistra alzata e un rivolo di sangue che sembra colare dalla bocca. Niente parole, soltanto una musica triste e deprimente che poi porta agli ultimi secondi che poi rivelano il titolo: "addio". Su sfondo bianco, appaiono i kanji giapponesi di questa parola che concludono il video.

Il finale dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations quindi sembra voler chiudere la storia - temporaneamente, però - con il botto. Cosa deve aspettarsi il giovane ninja di Konoha adesso? E come riprenderà l'anime? Intanto, con la chiusura di Boruto, si attende lo speciale di Naruto composto da quattro episodi che però arriverà tra diversi mesi, a fine anno, per celebrare l'anniversario del primo anime.