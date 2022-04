Boruto affronta la perdita di un caro amico nell'episodio 246

Naruto ha più volte dovuto affrontare la morte di un compagno, ma per suo figlio Boruto questa è la prima. Nel corso della saga originale dell'anime, il protagonista viene sconvolto dall'addio di un caro amico. Saprà rialzarsi a questo atroce dolore?

Lo scontro tra Funamushi e Kagura di Boruto 245 è terminato con la sconfitta di quest'ultimo. L'attuale possessore della spada leggendaria Rombosogliola è stato trafitto alle spalle ed è caduto a terra sotto gli occhi dei compagni spadaccini della Nebbia e di quelli della Foglia.

Cieco per la rabbia, nell'episodio 246 Boruto attiva il Karma e con un poderoso Rasengan allontana Funamushi. L'esercito pirata dei Funato batte in ritirata, ma per Kagura è troppo tardi. Hebiichigo, Sarada e Iwabei tentano in tutti i modi di tenerlo in vita, ma le loro cure non sono sufficienti. Anch'esso consapevole di ciò, Kagura spende le sue ultime parole nei confronti dei suoi amici.

Il nipote dell'ex Mizukage ringrazia Buntan per essersi fidata di lui e a Kyoho affida la vita delle compagne. A Hebiichigo, invece, lascia una lettera destinata a Chojuro. Con un ultimo saluto a Boruto, a cui affida la difesa del Villaggio della Nebbia, Kagura si spegne.

La morte dell'amico è un duro colpo per Boruto, che ora dovrà risollevarsi da questo triste evento e combattere senza lasciarsi andare alla rabbia. Se dovesse infatti perdere il controllo, cadrebbe nuovamente vittima del possesso di Momoshiki Ootsusuki.