Boruto affronta la scomparsa di un fratello della Nebbia nell'episodio 246

La battaglia contro Funamushi Funato di Boruto 245 non ha lasciato scampo a Kagura. Il braccio destro di Chojuro, erede della spada leggendaria Rombosogliola, saluta per sempre i suoi compagni di squadra. Una morte a sorpresa colpisce gli spettatori di Boruto: Naruto Next Generations.

Sorpreso e furioso, Boruto scatena la potenza del Karma contro il comandante dei pirati. Attivando il potere del sigillo, con un Rasengan ben piazzato stende Funamushi. Il suo esercito batte in ritirata, ma non prima di portare in salvo il Funato.

Per Kagura è però troppo tardi. Nonostante Hebiichigo abbia cucito la ferita e Sarada e Iwabei abbiano provato a curarlo con i loro jutsu medici, l’emorragia non accenna a fermarsi. Il nipote dell’ex Mizukage Yagura, pronuncia le sue ultime parole e saluta i suoi amici.

Dall’altra parte del campo di battaglia, Isari e Tenma Funato vengono a conoscenza di quanto avvenuto a Seiren e a Kagura. Nonostante suo fratello sia contrario, Tenma decide di agire a sorpresa. Il pirata ha deciso di attaccare Chojuro per mettersi in mostra dinanzi a suo padre.

In un assalto notturno, però, Tenma perisce sotto i colpi del Mizukage. Nonostante non sia in possesso di Rombosogliola, Chojuro è un ninja dalle abilità sorprendenti. Entrambe le fazioni hanno perso un importante combattente e sono ora in cerca di riscatto.