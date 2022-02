Boruto, Akatsuki vs Kara: qual è il gruppo criminale più forte?

L'organizzazione criminale di Naruto ha rappresentato per tanto tempo il villain principale della serie. Masashi Kishimoto ha tratteggiato un gruppo di criminali davvero variegato e profondo e che hanno dato vita ad alcuni degli scontri più entusiasmanti della serie. Nel sequel Boruto invece, un'altra organizzazione ha causato problemi.

Questo parallelismo scatena inevitabilmente alcune domande. L'Akatsuki, o Alba per chi preferisce il nome dato nel doppiaggio italiano, e Kara hanno rappresentato degli ostacoli molto simili per Naruto e Boruto. Padre e figlio devono avere a che fare ancora una volta con le organizzazioni criminali del mondo ninja. Ma qual è la più forte tra l'Akatsuki e Kara? Facciamo un confronto tra le due compagini di rinnegati.

Inutile dirlo, sotto il punto di vista del carisma vince sicuramente l'Akatsuki, ma non è da dare per scontata una sua vittoria anche nel settore della forza. Se l'Akatsuki ha tanti individui molto potenti e con un livello generale molto alto, dall'altra abbiamo un'organizzazione che sembra avere molti deficit ma che ha un elemento, Isshiki Otsutsuki, che è effettivamente fuori scala e che da solo potrebbe sbarazzarsi di tutti i membri dell'Akatsuki.

Se quindi da un lato, come livello medio, l'Akatsuki è molto più forte, dall'altra il capo dell'organizzazione è su un livello poderoso e divino, pertanto nel complesso Kara è più forte già solo per la presenza di quest'unico personaggio. Voi come la vedete? Pensate che l'organizzazione di Naruto sia più forte di quella di Boruto?

Intanto, ricordate l'ordine di ingresso nell'Akatsuki dei vari membri? Ed ecco alcune curiosità sull'organizzazione Kara.