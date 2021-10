Boruto: l'alba del test decisivo nell'anteprima dell'episodio 222

Prosegue l’entusiasmante arco narrativo anime original di Boruto: Naruto Next Generations. In seguito ai primi due test, il numero di partecipanti all’esame chunin si è ridotto a soli dieci ragazzi. Chi tra loro avanzerà finalmente di grado? Ecco un’anteprima del test decisivo!

L’invasione di Isshiki Otsutsuki ha causato danni inimmaginabili. Se non fosse stato per l’intervento decisivo di Boruto, il quale sfruttando il proprio Karma ha portato l’antagonista in un’altra dimensione, per Konoha sarebbe finita in tragedia. Ora, però, il Villaggio della Foglia ha bisogno che la nuova generazione dimostri il suo valore!



Dopo la disastrosa battaglia con l’Organizzazione Kara, le difese di Konoha hanno bisogno di nuova linfa. A tal proposito, il Settimo Hokage ha indetto un nuovo esame chunin, cosicché i ragazzi della Foglia possano finalmente svolgere missioni di rango B.

Dopo le prime due prove, una scritta e una d’addestramento all’interno della Foresta della Foglia, i partecipanti rimasti all’esame chunin sono solamente dieci. Al fianco dei componenti del nuovo Team 7 troviamo Tsubaki, Honoki, Inojin, Chocho, Denki, Wasabi e Iwabei. Per avanzare di grado, i giovani ninja devono ora sfidarsi in un torneo uno contro uno.

Come rivelato dalle autorità di Konoha, a questa prova sono ammessi gli strumenti scientifici ninja, a patto però che siano costruiti autonomamente. La notte prima del round finale, in maniera diametralmente opposta Denki e Tsubaki, la studentessa samurai del Paese del Ferro,si dedicheranno completamente allo sviluppo e alla messa a punto delle proprie armi. Una battaglia incandescente sta per avere inizio!

Vi lasciamo al nuovo, misterioso genin di Boruto 211 e alla petizione della community per far eleggere anime dell'anno Boruto.