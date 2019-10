Boruto: alcune teorie svelano il piano completo di Urashiki Otsutsuki

Per il ventesimo anniversario di Naruto, lo studio Pierrot ha deciso di lanciare un nuovo arco narrativo che permetterà al protagonista di Boruto: Naruto Next Generations di incontrare il padre ma nei suoi tredici anni. Naruto e Boruto insieme quindi, che affrontano avventure inedite. Ciò però sarà tutto causa di un piano di Urashiki Otsutsuki.

È da diversi episodi che Urashiki Otsutsuki sta coprendo il ruolo di antagonista di Boruto: Naruto Next Generations. Tutto è partito col ninja che ha provato a mettere le mani su Shukaku, cercoterio del Villaggio della Sabbia, e ciò ha portato a diversi scontri prima con Gaara e Sasuke, poi con Boruto e Shinki.

Alla fine, Shukaku è stato salvato, ma ciò non ha bloccato le mire di Urashiki che sta cercando ancora un modo per recuperare il chakra delle bestie ed estendere al durata della sua vita e quella del suo clan vampirico.

Così Urashiki ha provato a mettere le mani su Karasuki, tartaruga col potere di manipolare il tempo facendo saltare chi la possiede ad alcuni anni prima. Ma perché Urashiki vuole tornare indietro nel tempo? Le teorie sono principalmente due: Urashiki vuole approfittare del fatto che Kurama è intrappolato in un ancora acerbo Naruto, non in grado di reggere il confronto in quanto tredicenne; la seconda invece riguarda un'ipotesi più suggestiva, ovvero il ritorno della statua del Gedo Mazo e quindi anche dell'Akatsuki.

Ciò comporterebbe uno scontro anche tra Urashiki e l'organizzazione che, a quel punto della storia, già ha raccolto alcuni cercoteri. Una cosa è sicura, col nuovo arco ripercorreremo la vita di tanti personaggi che ci hanno accompagnato in Naruto e potremo anche incontrarne alcuni prima di quando furono originariamente introdotti nel manga di Masashi Kishimoto.