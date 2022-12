Boruto ha un nuovo alleato? Tutt'uno con un ex nemico

Amado ha finalmente raccontato la sua verità in Boruto capitolo 75. Tuttavia, lo scienziato che una volta era al servizio di Jigen dell'Organizzazione Kara potrebbe aver trascurato qualche dettaglio. Sarà proprio il giovane Uzumaki, con il supporto di un vecchio nemico, a smascherare Amado?

Dopo aver parlato dei poteri di Eida e Daemon, i due nuovi alleati da lui portati nel Villaggio della Foglia per avere in cambio salva la vita dalla furia di Code, in Boruto 75 Amado menziona un nuovo Ootsutsuki. Tale Shibai è considerato come un dio della razza celeste, poiché nel corso della sua lunga vita millenaria riuscì a far scorta di frutti del chakra. Pare tuttavia che Shibai Otsutsuki sia asceso a una forma di vita ancora più evoluta scartando il suo corpo fisico per vivere una esistenza eterea.

A ogni modo, Shibai creò gli shinjutsu, abilità divine che non richiedevano segni e da cui discendono i poteri in possesso di Eida, Daemon, Code e Kawaki. Ciò, suscita un dubbio in Momoshiki Otsutsuki, che mettendosi in contatto con Boruto per la prima volta sembra voler collaborare con il suo recipiente.

Sappiamo che Momoshiki non può più reincarnarsi nel corpo di Boruto, dopo che quest'ultimo fu ucciso da Kawaki e riportato in vita grazie al DNA dell'Otsutsuki inciso nel Karma. Tuttavia, fino a poco tempo fa Momoshiki sembrava ugualmente intenzionato a tornare in vita e sfruttare il corpo di Boruto per i suoi scopi tirannici. Nel capitolo 75 dell'opera è invece stranamente disposto a collaborare con lui.

Comunicando telepaticamente, Momoshiki conferma la parte su Shibai, ma rivela che c'è qualcosa che non va a riguardo dei poteri di Eida. Il potere ammaliatorio della ragazza non è certamente uno shinjutsu e che Amado ha dunque mentito su questo argomento. Momoshiki permette poi a Boruto di avere una visione su un futuro distopico, che lascia spazio a numerosi dubbi ed enigmi.

A ogni modo, i due sembrano sempre più legati, con Boruto praticamente divenuto un Ootsutsuki umano. In che modo si evolverà il loro rapporto? Boruto saprà collaborare con Momoshiki come Naruto fece con Kurama, oppure cederà all'Otsutsuki e diverrà una minaccia per il mondo ninja?