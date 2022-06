Boruto: e se Amado fosse il padre di quel personaggio?

Dietro la figura di Amado, ruota tutta la narrativa degli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations. Egli, uno dei protagonisti più enigmatici mai creati da Masashi Kishimoto, è il padre degli uomini cyborg dell’Organizzazione Kara, nonché il diretto responsabile del Karma di Kawaki. Ma quale legame affettivo sta nascondendo?

Il colpo di scena finale di Boruto 70 mette a rischio la vita di Amado. Tuttavia, che lo scienziato possa morire proprio ora, è altamente improbabile. Difatti, l’uomo nasconde ancora numerosi segreti, tra cui quello sul proprio discendente.

Secondo una delle teorie più accreditate, Amado è il padre di Eida. Come raccontò al Settimo Hokage, Amado era il padre di una figlia che morì circa 12 anni prima dell’inizio di Boruto. Plausibilmente, lo scienziato ha sfruttato le sue conoscenze nel campo del DNA e degli Otsutsuki per far reincarnare lo spirito di sua figlia in colei che oggi conosciamo come Eida. A spingere per questa teoria, vi è anche il fatto che per qualche motivo, Eida prova un forte odio nei confronti dell’uomo.

Negli ultimi tempi, però, è nata una nuova teoria che va in diretta contrapposizione alla suddetta. Non è Eida la reincarnazione della figlia di Amado, ma bensì Kawaki. Ciò, spiegherebbe il motivo per cui Amado è così tanto interessato nel giovane protetto dell’Hokage, il motivo per cui è disposto a sacrificare tutto pur di non perdere Kawaki. Amado, continua a muovere i fili di Boruto nell’oscurità.

Lo scienziato non ha mostrato interesse nell’abbandonare Kashin Koji. Tuttavia, nel caso di Kawaki si è comportato in maniera opposta. Perché mostrare una tale preoccupazione se Kawaki non è legato a lui da un rapporto familiare?

Nel corso della storia, ci è stato detto che il padre di Kawaki è un tale Kokatsu, un ubriacone che vendette suo figlio a Jigen per qualche manciata di monete. E se invece Kokatsu fosse solamente l’uomo a cui Amado aveva affidato Kawaki?