Boruto: sarà l'amore a riportare quel personaggio sulla retta via?

Con i recenti avvenimenti, il flash forward di Boruto ha cominciato a prendere forma. Kawaki sembra aver perso il senno e pare disposto a tutto, anche alle male azioni, pur di proteggere il suo amato Settimo Hokage. Al momento, solo l’amore può riportarlo sulla retta via.

Pur di non causare problemi a Naruto, Kawaki era disposto ad addossarsi tutta la colpa per la morte di Isshiki Otsutsuki e diventare il sacrificio di Code. La situazione ha però preso una piega improvvisa, e dopo una lunga battaglia, il ragazzo ha finito per uccidere suo fratello.

Quello di Kawaki non è stato un gesto di follia. Boruto, sotto il possesso di Momoshiki Otsutsuki, stava per ammazzare il Settimo Hokage proprio sotto i suoi occhi. Con il risveglio del Karma, ha potuto mantenere fede alle sue parole: proteggere Naruto e disfarsi, a qualsiasi costo, del Karma di Momoshiki.

Kawaki possiede ora il Karma più forte di Boruto. Con le armi di Isshiki a sua disposizione, sono in pochi quelli in grado di competere con lui. Se dovesse nuovamente perdere il senno, Konoha sarebbe in grave pericolo. Ma allora come fermarlo?

Il segreto pare risiedere in Sumire. La ragazza è stata incaricata di prendersi cura di Kawaki al posto di Amado. La sua presenza dovrebbe calmare il figlioccio dell’Hokage. Difatti, il loro vissuto è fin troppo simile ed è l’unica in grado di capire la sua psiche.

Negli anime original, l’abbiamo vista relazionarsi con Kawaki con dolcezza e gentilezza, come forse solo Naruto ha saputo fare. L’amore di Sumire sarà dunque fondamentale per allontanare Kawaki dall’ombra e riportarlo verso la luce. La loro relazione potrebbe però spegnersi ancor prima di cominciare per via dell’intervento di Ada in Boruto 69.