Boruto, tutte le analogie estetiche con Sasuke dopo la nuova cover

Arriva la fine della prima lunga pausa per il manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto, durata diversi mesi, e con essa arriva anche la crescita di Boruto Uzumaki in vista del timeskip. Passeranno infatti diversi anni, necessari per far maturare ed evolvere tutti i protagonisti in gioco e rendendoli più adatti all'atto finale della serie.

Non si sa con precisione quanti anni siano passati in Boruto, ma di certo si sa che in tutto questo tempo il giovane Uzumaki è stato ad allenarsi con Sasuke. Da sempre riverito e ritenuto un maestro non solo delle arti ninja ma anche maestro di vita, grazie all'intervento di Sarada il ninja biondo è stato in grado di migliorare con l'Uchiha. Questo gli avrà sicuramente fatto ottenere tecniche e atteggiamenti molto simili a quelli del suo maestro, ma tutto ciò verrà scoperto poi, man mano che la nuova storia verrà raccontata.

Più palese invece l'avvicinamento estetico di Boruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. La nuova copertina, che V-Jump ha già messo in celebrazione per iniziare a far crescere l'hype sul ritorno del manga Boruto: Two Blue Vortex, ormai sottotitolo ufficiale di questa seconda parte, fa notare già i cambiamenti nel design del protagonista.

Principalmente, Boruto somiglia molto a Sasuke grazie agli abiti usati. C'è in elenco il vecchio coprifronte di Sasuke, ora dotato di una nuova scheggiatura, ma anche un mantello nero che lo copre completamente una volta chiuso. Da non dimenticare poi la spada che, sembra, diventerà un'arma fondamentale del protagonista, e che ricorda la Kusanagi di Sasuke. Per il resto, entrambi adesso sono senza l'occhio destro, anche se il futuro riserverà certamente qualche sorpresa in proposito. E voi avete trovato altre somiglianze?