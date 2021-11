Boruto: un ANBU arriva sul campo di battaglia nella preview dell'episodio 223

La nuova serie di episodi originali dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations si svilupperà attorno all'esame di selezione dei Chunin, dando quindi spazio a scontri e battaglie riguardanti anche personaggi secondari e non propriamente approfonditi finora. Dalla preview della puntata 223 sembra infatti che vedremo un ANBU in azione.

La minaccia di Isshiki Otsutsuki e dell'organizzazione Kara sembra essere stata definitivamente eliminata, e prima di tornare a seguire gli eventi narrati nel manga, ora nuovamente scritto da Masashi Kishimoto, gli autori dell'anime hanno deciso di riprendere dall'esame precedentemente interrotto.

Dopo una prima scrematura dei genin meno promettenti di Konoha, i ragazzi rimasti sono solamente dieci, e dovranno affrontarsi in una serie di battaglie uno contro uno, alla fine della quale solo uno sarà il vincitore e verrà quindi promosso al grado di Chunin.

Nella preview dell'episodio 223 che trovate in calce, si nota fin da subito che ad affrontarsi saranno Houki Taketori, membro della squadra speciale ANBU guidata da Sai, e proprio il figlio di quest'ultimo, Inojin Yamanaka. Si sa ben poco di Houki, ma dall'aspetto e dalle tecniche mostrate sembra che abbia preso come esempio il Sesto Hokage, Kakashi Hatake.

