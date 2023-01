Boruto: quanto a lungo andrà avanti l'adattamento della Saga di Code?

Ci siamo quasi. Dopo tanta attesa, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations tornerà presto ad adattare gli eventi accaduti nella omonima serie manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. La Saga di Code comincerà con l'episodio 287 di Boruto, ma per quanto a lungo andrà avanti? La situazione preoccupa.

Per tutto il 2022 l'anime di Boruto è andato avanti con archi narrativi originali appositamente creati da Studio Pierrot. La serie animata si era infatti avvicinata troppo agli eventi del manga e lo studio d'animazione ha dovuto porre un freno per permettere agli autori di creare nuovi contenuti. La situazione sta tuttavia per cambiare.

Con Boruto 286 si chiuderà l'arco che sta adattando Sasuke Retsuden e subito dopo, da metà febbraio 2023, comincerà la Saga di Code. Ma la serie animata ha davvero abbastanza materiale da adattare?

L'ultimo episodio di Boruto a seguire gli eventi del manga è il 220, che adatta i capitoli 56-58. Attualmente l'ultimo capitolo pubblicato di Boruto è il 77, per cui Studio Pierrot può adattare un totale di quasi 20 capitoli. Contando che ogni capitolo di Boruto conta all'incirca 40 pagine, potrebbero volerci due puntate per un solo capitolo. Se a ciò aggiungiamo l'ipotetica presenza di contenuti filler, allora si può intuire che la Saga di Code andrà avanti per molte settimane prima del ritorno ai contenuti originali.

Al momento non è ancora noto da quanti episodi sarà composto l'arco di Code, ma stando a questo ragionamento Studio Pierrot dovrebbe avere a disposizione una mole di contenuti tale da poter produrre 30 episodi almeno.