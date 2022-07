Boruto: l'anime sta colmando le lacune del manga? Discutiamone

È tempo di tirare le somme sul nuovo arco narrativo anime original di Boruto: Naruto Next Generations. Questa mossa intrapresa da Studio Pierrot è stata criticata da buona parte della community, stanca dei soliti “riempitivi”. In realtà, le nuove saghe hanno mitigato e colmato le lacune del manga: ecco perché.

Al termine dello scontro con Isshiki Otsutsuki, la serie anime di Boruto ha dato il via a un secondo esame chunin, una prova che punta i riflettori sulla nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia, assente dalla scena per un lungo periodo.

In questo arco narrativo, gli spettatori hanno la possibilità di rivedere personaggi come Denki, Iwabei, Wasabi o la samurai Tsubaki, dei protagonisti di cui si era quasi dimenticata l’esistenza. Difatti, essi non prendevano parte attiva agli eventi da quasi un anno intero, da prima del debutto di Kawaki. Oltre a questi, ha fatto ritorno il trio della Sabbia guidato da Shinki e, in seguito, anche Kagura e la leggendaria squadra degli Spadaccini della Nebbia, protagonisti della Saga nel Paese dell’Acqua di Boruto.

Ciò, va a colmare uno dei principali difetti del manga di Kishimoto e Ikemoto, che si concentra quasi esclusivamente sui due eroi Naruto e Sasuke, e sui loro eredi, Boruto e Kawaki. In seguito alla battaglia con gli Otsutsuki, per diversi capitoli il manga prepara il terreno per quella che sarà la battaglia futura, un combattimento appena accennato dal capitolo 64 di Boruto. Per un’opera il cui sottotitolo è “Next Generations”, il focalizzarsi esclusivamente su due personaggi, dimenticando addirittura Sarada Uchiha e Mitsuki, è una scelta non molto ragionevole. Nel 2023, Boruto adatterà la Saga di Code.

E allora ecco che l’anime ha parzialmente corretto il tiro, dando al nuovo Team 7 e a tutti gli altri genin della Foglia di mettersi alla prova e di dimostrare il loro vero valore. Secondo voi, la nuova generazione meriterebbe più spazio? Quale protagonista dovrebbe spiccare maggiormente?