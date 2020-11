Boruto: l'anime conqusita la vetta di questa prima metà dell'anno fiscale

L'erede di Naruto e Naruto: Shippuden ha conqusitato la testa dela classfica "Top Anime Franchise" nella categoria guadagni e profitti lordi. Nonostante alcune critiche tra il pubblico, Boruto: Naruto Next Generations si conferma così una delle opere più apprezzate dell'ultimo periodo.

Mentre il manga ha proiettato i lettori nello scontro con Isshiki Otsutuski, la serie animata di Boruto: Naruto Next Generations si trova più indietro, in un arco narrativo incentrato sull'addestramento di Boruto e Sarada, rispettivamente figli di Naruto e Sasuke. Ma i primogeniti dei due più forti ninja del Villaggio della Foglia portano in dote una pesante eredità: confermare il successo globale dell'opera di Masashi Kishimoto. I protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations hanno saputo portare avanti la strada percorsa dai loro genitori?

Stando a quanto emerso in una classifica stilata da TV Tokyo, Boruto: Naruto Next Generations è l'anime più apprezzato della prima metà di questo anno fiscale. In particolare, il sequel dell'opera di Kishimoto è arrivato in prima posizione nella categoria "migliori franchise anime per vendite/entrate totali". Alle sue spalle si sono piazzati Naruto, Yu-Gi-Oh!, Bleach e Black Clover.

Ma non solo, Boruto: Naruto Next Generations è arrivato primo anche nella classifica "migliori franchise anime per profitto lordo/margine". In rigoroso ordine, nella top five troviamo Naruto, Pokémon, Black Clover e Yu-Gi-Oh!. E voi state seguendo l'anime di Boruto? Cosa ne pensate del suo successo? Uno degli alleati più fidati di Sasuke è tornato nell'episodio 172 di Boruto: Naruto Next Generations. Ma quanti anni ha l'Uchiha in quest'opera? Scopriamo l'età di Sasuke in Boruto.