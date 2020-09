Boruto: nell'anime un personaggio storico sta per rischiare la vita

In Boruto: Naruto Next Generations è stato presentato ormai da un po' di tempo il nuovo arco narrativo dedicato all'organizzazione Kara. Pur introducendo alcuni elementi presenti nel manga, la maggior parte dei contenuti narrati sono ancora originali. Al momento il team 7 è alle prese con un problema relativo alle cellule di Hashirama.

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha messo in gioco uno scontro che potrebbe essere fondamentale non solo per il destino di queste cellule ma anche per la vita e la morte di un personaggio introdotto tanto tempo fa in Naruto.

Omoi e il suo gruppo hanno infatti incontrato Deepa, il nuovo membro di Kara e per ora originale solo dell'anime. I ninja del Paese del Fulmine hanno fatto conoscenza con il lato sadico dell'avversario, dato che quest'ultimo usa una tecnica di interrogazione piuttosto brutale in modo tale da ottenere rapidamente le informazioni sulle cellule di Hashirama.

Marui e Kakui, i due membri del team di Omoi, vengono interrogati brutalmente davanti al loro capitano che è stato reso inoffensivo. Il ninja è disposto a morire piuttosto che rivelare le informazioni che conosce, ma lo stesso non vale per i suoi compagni di squadra che spifferano tutto a Deepa. I due infatti barattano queste informazioni per la vita di Omoi che alla fine è l'unico del gruppo che rimane vivo.

Il ninja è stato costretto a osservare i due compagni che venivano brutalmente uccisi e ora si trova in uno stato non ottimale, cosa ne sarà di questo personaggio storico di Boruto: Naruto Next Generations?