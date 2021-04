Boruto: l'anime rimuove una parte dell'incontro tra Kawaki e l'Hokage, fan infuriati

Uno dei maggiori problemi dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations è l'eccessiva mole di episodi filler che, inevitabilmente, ha costretto la produzione ad apportare alcuni cambiamenti alla storia originale per non causare incongruenze. Una di queste, tuttavia, non è stata ben digerita dai fan.

L'incontro tra Kawaki e l'Hokage non ha dato le stesse sensazioni del manga, quando il nuovo arrivato rinuncia alle tentazioni di fuggire dopo aver visto l'impressionante potere di Naruto. Nell'anime questa parte è stata rimossa a causa di alcune variazioni narrative nei precedenti episodi. Infatti, se lo staff avesse adattato fedelmente quella parte, a seguito delle puntate originali, avrebbe causato un'incoerenza narrativa. Ad ogni modo, numerosi appassionati si sono scagliati contro la produzione, colpevole di aver alterato uno dei momenti più epici della saga in questione. Un altro utente, in risposta alla polemica, ha provato a rispondere al perché Studio Pierrot abbia cambiato la scena:

"Naruto spiega a Shikamaru e a Boruto di essere un jinchurriki e come veniva visto dagli altri a causa di questo. Le persone avevano paura di lui e per questo venne isolato, nel timore che il suo immenso potere potesse distruggere il Vllaggio. Naruto dice così a Shikamaru di non volere che Kawaki riceva lo stesso trattamento che lui ricevette in passato. Inoltre, Kawaki prova a fuggire due volte dal Villaggio ed entrambe le volte viene fermato da Naruto. Arrivati a questo punto, fuggire è inutile ed è per questo che nella scena della casa spiega di non voler più fuggire. Se Naruto si fosse trasformato per spaventare Kawaki, dopo la sua spiegazione a Boruto e Shikamaru, sarebbe caduto in contraddizione;

Naruto si è già trasformato per salvare la città e, di conseguenza, Kawaki lo ha già visto intento a proteggere il villaggio dall'esplosione. Proprio per questo, nell'anime Kawaki è già al corrente di quanto sia davvero potente l'Hokage e trasformarsi in casa non avrebbe ottenuto lo stesso risultato del manga dal momento che Naruto si era già esposto;"

