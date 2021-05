Boruto, l'anime è un successo: superati Pokémon e Bleach

Uno dei motivi per il quale l'anime di Boruto: Naruto Next Generations gode di così tanti episodi filler deriva proprio dall'incredibile successo dell'adattamento televisivo del sequel di Naruto. La principale emittente televisiva della serie, TV Tokyo, ha tra le mani un'opera dall'altissimo potenziale.

Se le vendite del manga di Boruto non brillino di certo in termini di numeri, allo stesso modo non si può dire della controparte televisiva. Già due anni fa, infatti, era stato sottolineato l'ottimo supporto dell'anime nei riguardi del franchise, forte di buoni ascolti e dell'eredità del prequel di Masashi Kishimoto. A tal proposito, TV Tokyo ha recentemente svelato la top 5 dei migliori anime della compagnia per entrate e per utile lordo.

Per quanto riguarda le prime 5 posizioni in termini di entrate la classifica qui segue:

Boruto Naruto Yu-Gi-Oh! Black Clover Bleach

In termini di utile lordo e margine di profitto, invece:

Naruto Boruto Pokémon Black Clover Fairy Tail

Risultati straordinari per l'emittente e casa produttrice che è riuscita a fare di Boruto: Naruto Next Generations una gallina dalle uova d'oro in grado di sfidare persino icone dell'animazione come Pokémon, Yu-Gi-Oh! e Bleach. E voi, invece, cosa ne pensate di questa classifica dell'ultimo anno fiscale per il periodo che intercorre tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.