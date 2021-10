Boruto, quanti anni hanno attualmente il protagonista e i suoi compagni?

La storia di Naruto è stata chiusa da svariati anni da Masashi Kishimoto. Il manga, che iniziò il suo lavoro nel 1999, nel corso della sua pubblicazione fece avanzare anche il tempo nella sua storia e ciò portò ai giovani ninja della foglia da poco più che bambini ad adolescenti prima e poi adulti. E invece qual è la situazione di Boruto?

Il sequel di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations partito nel 2016, è alle prese con una battaglia con la nuova generazione nel capitolo 62. I ragazzi che adesso sono i protagonisti quanti anni hanno? Scopriamo l'età di Boruto e degli altri ninja e di com'è cambiata nel corso di questi 5 anni di pubblicazione dell'opera.

Il manga di Boruto è iniziato in realtà con un momento futuro che vede Boruto e Kawaki avere 16 anni. Questa sarà probabilmente l'età con cui si chiuderà la storia principale del protagonista. Tuttavia, nella maggior parte del racconto, Boruto ha 12 anni, così come i suoi compagni ninja, da poco usciti dall'accademia. Dato che però sono passati dei mesi si può ipotizzare che in realtà Boruto abbia ormai 13 anni in questa delicata fase della storia.

Non resta che attendere altre evoluzioni da Masashi Kishimoto in merito a Boruto