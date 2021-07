Boruto: quanti anni hanno gli eroi di Konoha attualmente?

Naruto, l'epopea creata da Masashi Kishimoto nel 1999, ha trovato seguito in Boruto: Naruto Next Generations, serie che racconta le vicende della nuova generazione del Villaggio della Foglia, pur senza dimenticare i vecchi protagonisti. Ma qual è attualmente l'età degli eroi di Konoha?

L'episodio finale di Naruto Shippuden mostrò alla community un anticipazione sul futuro del Villaggio della Foglia e dei suoi abitanti. Poco dopo, fu rilasciato Boruto: Naruto the movie, un film incentrato sul figlio di Naruto Uzumaki, per l'appunto Boruto. A questa pellicola, fece poi seguito Boruto: Naruto Next Generations, serie che segue le vicende del nuovo Team 7.

L'opera comincia con un flash forward in cui Boruto e un misterioso ragazzo, Kawaki, combattono sulle ceneri di Konoha. Dopo questa breve introduzione, la serie torna indietro nel tempo, raccontando la storia di Boruto sin dal principio, ossia dai suoi primi giorni all'Accademia Ninja.

Oltre a tutta la nuova generazione di ninja della Foglia, Boruto: Naruto Next Generations mette in mostra la crescita di Naruto, ora diventato Hokage, di Sasuke, Sakura e degli altri eroi che hanno salvato il mondo ninja dall'Alba e da Kaguya. Ma se vi chiedete qual è attualmente l'età dei protagonisti, ecco la risposta.

Alla conclusione della Quarta Grande Guerra Ninja, Naruto aveva circa 17 anni. Durante la serie di Boruto, Naruto ha circa 33 anni, oltre che due figli a carico. Tra la fine di Shippuden e il sequel, dunque, sono passato ben 15 anni.

Sasuke è più anziano di Naruto solamente di pochi giorni, per cui anch'esso ha 33 anni. Accanto a Sakura, sua coetanea, ha avuto una bambina, Sarada. Moglie di Naruto, invece, è Hinata, che però ha 32 anni.

Per quanto riguarda i nuovi protagonisti, durante la pellicola Boruto ha 12 anni, ma la serie anime è ambientata qualche tempo prima. All'inizio della serie, Boruto ha probabilmente 11 anni. Dal momento che frequentano insieme l'accademia è facile intuire che anche Sarada Uchiha ha 11 anni. Sebbene sia un clone artificiale frutto degli esperimenti di Orochimaru, Mitsuki invecchia come un normale essere umano e ha 12 anni. Introdotto nell'anime solamente di recente, l'età di Kawaki non è mai stata menzionata. Il ragazzo è più grande di Boruto e in una scheda del personaggio viene detto che ha 16 anni.



In seguito al salto temporale di 15 anni, Konohamaru, leader del nuovo Team 7, all'età di 27 anni è diventato un jonin esperto. La dolce Himawari, infine, ha due anni meno di suo fratello, per cui attualmente ha tra i 9 e i 10 anni.

