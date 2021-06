Boruto: ecco perché Naruto e Sasuke non sono cambiati

Oltre che presentare la nuova generazione di shinobi del Villaggio della Foglia, Boruto: Naruto Next Generations ha permesso agli spettatori di ammirare gli eroi dell'opera cardine in età ormai adulta. Nonostante il passare degli anni, però, Naruto e Sasuke non sono affatto cambiati. Ecco un paragone con la loro gioventù.

L'episodio 204 di Boruto ha portato Naruto e Sasuke a riunirsi in combattimento per sfidare Jigen, il pericoloso leader dell'Organizzazione Kara. Deciso a riprendere possesso del suo "Recipiente", l'antagonista ha invaso Konoha, teletrasportando il Settimo Hokage in un'altra dimensione. Raggiunto dalla sua ombra, il duo della Foglia ha dato vita a quello che non è difficile definire come il miglior combattimento dell'opera. Tuttavia, pur unendo le forze, l'Hokage e l'Uchiha sono stati sovrastati dall'immenso potere di Jigen.

Questa battaglia ci porta al primo scontro in cui Naruto e Sasuke unirono le loro forze. La prima volta che i due membri del Team 7 fecero squadra in missione fu quando Zabusa e Haku minacciarono di distruggere un ponte, vitale per il commercio del Paese delle Onde, per conto del criminale Gato.

Il Demone della Nebbia e il suo assistente erano una minaccia fuori dalla portata dei due giovani ninja della Foglia, che vinsero il combattimento grazie al maestro Kakashi e al potere incontrollato della Volpe a Nove Code.

L'utente Twitter Sasunaru Loops ha condiviso un video che evidenzia quanto poco Naruto e Sasuke siano cambiati nel corso del tempo. Nella prima parte della clip, prima di lasciarsi andare alla rabbia più totale, Naruto dice a Sasuke, ferito da Haku, di non morire. Nella seconda parte accade esattamente l'opposto. Colpiti a morte da Jigen, Sasuke augura a Naruto di resistere e non morire.



Che ne pensate di questo paragone tra l'episodio 16 di Naruto e l'episodio 204 di Boruto?