Boruto: quanti anni saranno passati durante il timeskip del prossimo capitolo?

I lettori stanno per entrare in una nuova fase di Boruto: Naruto Next Generations, il manga partito ormai diversi anni fa su Weekly Shonen Jump e che è stato poi spostato su V-Jump, stessa rivista di Dragon Ball Super. Il sequel di Naruto ha dovuto attraversare diverse fasi, ma adesso tutto è stato cambiato radicalmente.

La sceneggiatura di Masashi Kishimoto ha tracciato una strada molto netta: il protagonista Boruto è stato ostracizzato da tutti a causa del potere di Aida, che ha capovolto il mondo. Adesso, il figlio di Naruto si trova nella posizione di Kawaki, che al contrario è diventato, per tutti, il figlio dell'hokage. Un Boruto odiato deve trovare la sua strada, e lo farà con un bel timeskip nel mezzo.

La serie si intitolerà Boruto: The Two Blue Vortex, lanciando così la seconda parte del manga. È già noto che ci sarà un salto temporale, ed è stata già mostrata Sarada Uchiha con il suo nuovo aspetto. I lettori invece sanno già come appariranno Boruto e Kawaki dopo questo lasso di tempo. E proprio da questi ultimi due sarà possibile capire quanti anni sono passati in Boruto: Naruto Next Generations dopo questo timeskip.

I ragazzi hanno tra i 12 e i 13 anni nella prima serie, mentre sono visibilmente cresciuti ma non adulti nei nuovi sketch. Considerato il percorso fatto da Naruto nella prima serie, è possibile che Kishimoto ipotizzerà di far passare un tempo simile: il timeskip di Boruto farà trascorrere circa 3 o 4 anni, così da avere dei protagonisti 16enni o 17enni, età idonea visto il fisico dei due ragazzi nel flashforward del primo capitolo.

La risposta ufficiale naturalmente arriverà ad agosto, con la pubblicazione del nuovo capitolo di Boruto: The Two Blue Vortex.