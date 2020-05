Boruto: le anticipazioni sul capitolo 47 svelano nuove rivelazioni all'orizzonte

Gli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations sono stati delle vere e propri bombe pregne di rivelazioni e colpi di scena a livello di trama. Il mistero intorno all'organizzazione Kara si fa sempre più fitto, come non sono del tutto chiare le reali intenzioni che hanno spinto Amado e Kashin Koji a ribellarsi.

Tra le varie notizie che il disertore di Kara ha portato a Naruto e compagni nel capitolo 46, c'è stata la verità sulla reale essenza del Karma e qual è lo scopo di quel piccolo segno che macchia il palmo di Boruto. In più Amado ha raccontato la storia di Ishiki e Jigen, terminando il discorso, a fine capitolo, dicendo che un modo per battere l'Otsutsuki c'è e lui lo conosce.

Ovviamente questo non ha fatto altro che aumentare l'hype dei fan per il capitolo 47 (in uscita il 19 giugno) che, stando alle prime anticipazioni rese pubbliche dal profilo Twitter BorutoExplorer, continuerò a sganciare rivelazioni su rivelazioni. A questo punto siamo curiosi di sapere quali altri misteri si nascondono, come siamo curiosi di capire se Kashin Koji sia stato realmente creato proprio dal corpo o comunque dalle cellule di Jiraiya, come ci è sembrato di capire leggendo tra le righe.

Come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo, nel capitolo 47 continuerà ancora il combattimento tra Jigen e il misterioso Koji e, forse, inizieremo anche a capire come Boruto e Kawaki affronteranno il destino che li attende.

Tu cosa ne pensi di queste anticipazioni e dei risvolti che sta prendendo la trama? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.