Boruto: le anticipazioni e i dettagli sui prossimi quattro episodi dell'anime

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations ha messo in scena una terribile battaglia tra l'Organizzazione Kara e i ninja del Team 7. Al momento, Boruto e compagni non sono ancora in grado di fronteggiare tale minaccia, ma presto potrebbe partire il contrattacco di Konoha.

Sul proprio profilo Twitter, l'utente @OrganicDinosaur ha svelato le anticipazioni sugli episodi di Boruto: Naruto Next Generations che verranno pubblicati nel corso del mese di ottobre. Dopo la battaglia con Victor e Deepa dell'Organizzazione Kara, Boruto e Sarada si trovano nell'ospedale del Villaggio della Foglia, ancora distrutti mentalmente per la clamorosa sconfitta subita. A farne le spese, tuttavia, è stato Mitsuki, il quale, nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, ha fatto ricorso alla modalità eremitica per proteggere i suoi compagni.

Stando alle anticipazioni dei prossimi quattro episodi, i ninja di Konoha non resteranno fermi a guardare, ma partiranno in cerca di vendetta. L'episodio 168, intitolato "The Training Begins", verrà pubblicato il 4 ottobre e mostrerà il nuovo addestramento a cui si sottoporranno i giovani ninja. Boruto si rivolgerà a un ex insegnante di suo padre, il Sesto Hohake Kakashi Hatake, mentre Sarada verrà addestrata da suo padre Sasuke nell'arte dello Sharingan.

Durante l'episodio 169, intitolato "A Joint Military Campaign With The Sand", vedremo Shikadai, Inojin e Chocho partire in una missione congiunta con Shinki, Yodo e Araya del Villaggio della Sabbia. Questa puntata verrà trasmessa l'11 ottobre.

Gli ultimi due episodi, infine, mostreranno i risultati degli intensi addestramenti a cui si sono sottoposti Boruto e Sarada. Le puntate 170 e 171, rispettivamente intitolate "A New Rasengan" e "The Results of Training", verranno pubblicate il 18 e 25 ottobre.