Boruto: le anticipazioni dell'episodio 169 svelano il ritorno di un personaggio

Nel corso dei numerosi episodi pubblicati dell'anime Boruto: Naruto Next Generations , sequel dell'opera creata da Masashi Kishimoto, oltre ad un nuovo Team 7, abbiamo conosciuto la nuova generazione di Konoha. Il carattere socievole ed esuberante di Boruto, ha fatto stringere numerose amicizie al ninja, e una di queste tornerà presto nella serie.

Sappiamo che dopo il time skip della serie originale, tra Naruto e Gaara si è stabilito un buon rapporto, e da quando il protagonista ha coronato il suo sogno diventando Hokage, i due si sono dimostrati buoni amici anche dal punto di vista amministrativo. Visto il passaggio di testimone alle nuove generazioni di ninja, Boruto ha avuto la possibilità di conoscere anche il figlio adottivo del Kazekage, Shinki.

Nonostante non ci siano molte occasioni per rivedere Shinki all'opera, una breve preview dell'episodio 169 ha anticipato il suo ritorno momentaneo al fianco di Boruto e dei suoi compagni. Come potete leggere nel post riportato in calce, nell'episodio in questione, intitolato "Una Campagna Militare in comune con la Sabbia", vedremo una momentanea alleanza tra il Team 10 di Konoha, formato dai figli di Ino, Shikamaru e Choji, e il Team Shinki del Villaggio della Sabbia.

Per quanto non siano state rivelate altre informazioni, di qualunque missione si tratti non è escluso un fortuito incontro tra Boruto e Shinki. Ricordiamo che il Team 7 è stato sconfitto da Deepa, e che di recente Mituski ha mostrato la sua spettacolare Modalità Eremitica