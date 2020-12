Boruto: Ao arriva a Konoha nella preview del nuovo episodio

Dopo numerosi episodi filler, in cui il pubblico è stato introdotto all'Organizzazione Kara, ha conosciuto il temibile e inedito Deepa e ammirato il ritorno di Orochimaru in azione, la serie animata di Boruto: Naruto Next Generations torna finalmente a seguire le vicende della controparte cartacea.

Il nuovo arco narrativo del sequel dell'opera di Masashi Kishimoto vede Naruto affronatare la sua più grande paura; il Villaggio della Foglia è stato segretamente attaccato dall'interno. In seguito a una lunga riunione con i membri più fidati del suo consiglio, il Settimo Hokage ha deciso di non chiudere le frontiere di Konoha, così da non insinuare il verme del dubbio negli abitanti e negli alleati del villaggio. Proprio per rafforzare i rapporti con la Foglia, il Quinto Mizukage Mei Terumi invia in missione il suo uomo più fidato, Ao.

Come mostrato nella preview dell'episodio 178 di Boruto: Naruto Next Generations, che arriverà su Crunchyroll il 13 dicembre, a Konoha si sta per tenere un'importantissima commemorazione in onore dei caduti della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja. Per celebrare l'occasione, che sta impegnando Shikamaru nei preparativi, al villaggio si recherà anche Ao, il quale verrà accolto da Mugino. Ma per quale motivo il ninja del Villaggio della Nebbia è stato inviato alla Foglia? In attesa di ulteriori informazioni, Kakashi mostra il suo orgoglio paterno in Boruto.