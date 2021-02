Boruto: Ao sfodera il più mortale dei suoi strumenti ninja

La saga del Vessel è iniziata nell'anime Boruto: Naruto Next Generations ed attualmente i protagonisti si ritrovano a dover fronteggiare una nuova minaccia. Entriamo più nel dettaglio.

Con gran sorpresa di numerosi fan un inaspettato nemico si è parato davanti a Boruto ed i membri del Team 7. Egli non è altri che Ao, il ninja del Villagio della Nebbia che in passato combatté numerose battaglie in difesa del proprio paese e che prese parte alla Quarta Grande Guerra Ninja al fianco delle Forze Alleate degli Shinobi. A quel tempo il suo ruolo era quello di coordinare l'esercito dal quartier generale, ed era in compagnia di Inoichi e Shikaku nel momento in cui un attacco del decacoda li colpì in pieno lasciandolo gravemente ferito ed uccidendo i due ninja di Konoha.

L'uomo si è recentemente rivelato un traditore e membro dell'Organizzazione Kara ed ha deciso di puntare i propri strumenti ninja contro i guerrieri del Villaggio della Foglia intenti ad esaminare un velivolo precipitato. Tra le numerose armi usate da Ao una in particolare sembra essere molto ostica da affrontare per Boruto ed i suoi compagni. Essa assomiglia ad una mitragliatrice ma i proiettili che fuoriescono dai suoi fori sono delle vere e proprie palle di fuoco.

L'introduzione di armi di tale potenza porta i ninja a dover adottare nuove strategie per poter sconfiggere i futuri avversari. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordo inoltre che l'ultimo episodio di Boruto ha preannunciato l'arrivo di Kawaki.