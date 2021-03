Boruto: approfondita la relazione tra Kawaki e Jigen

Le nuove puntate di Boruto: Naruto Next Generations ci hanno finalmente permesso di vedere Kawaki in azione ed ora numerosi misteri sul suo passato stanno venendo svelati. Ecco qual è il legame del ragazzo con Jigen.

In seguito all'incontro tra il giovane e il protagonista abbiamo assistito ad un incredibile scontro tra il primo e Garo, un esterno di Kara, durante il quale le fantastiche animazioni e l'attivazione del Karma hanno incantato milioni di fan di Boruto. Successivamente, nell'episodio 190, vediamo Kawaki venire preso in custodia dai ninja del Villaggio della Foglia che, per impedirgli la fuga, gli fanno perdere conoscenza.

Già in precedenza avevamo appreso come il leader dell'Organizzazione Kara avesse acquistato il ragazzo dal violento padre ed ora, tramite un sogno del giovane addormentato con un gas soporifero, scopriamo una conversazione avvenuta in passato tra il genitore ed il malvagio acquirente nella quale quest'ultimo fa presente che una volta venduto il figlio esso non sarebbe più tornato indietro. Rivolto al piccolo Kawaki poi Jigen afferma di essere il suo nuovo padre terrorizzandolo.

Risultano quindi chiari i comportamenti diffidenti del possessore del Karma che per tutta la vita non non ha avuto possibilità di scelta ed è stato coinvolto contro la sua volontà nelle oscura trame dei nemici. Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti.

Infine ricordo che esiste un particolare legame anche tra Kawaki e Boruto.