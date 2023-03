Boruto: quali sono gli archi narrativi originali della prima parte dell'anime?

La prima parte di Boruto si chiude con lo scontro spettacolare tra Kawaki e Code. Studio Pierrot ha infatti deciso di interrompere la trasmissione settimanale dell'anime per poter concentrare i propri sforzi su altre produzioni e per concedere a Masashi Kishimoto il tempo di poter pubblicare ulteriori capitoli da poter poi adattare.

Dopo sei anni di messa in onda e 293 episodi pubblicati, l'anime di Boruto saluta gli spettatori. Nonostante il grande nome sulle spalle, il sequel di Naruto non ha sempre convinto gli spettatori, anche per via dei numerosi contenuti originali che lo studio d'animazione ha prodotto e che si discostano dalla trama del manga. Quanti e quali sono gli archi anime original di Boruto?

Esattamente come avvenne per Naruto, partiamo con il dire che ci sono più puntate originali rispetto a quelle che adattano la serie manga scritta da Masashi Kishimoto e illustrata da Mikio Ikemoto. A fronte degli attuali 79 capitoli del manga, che viene pubblicato mensilmente, ci sono infatti 293 episodi dell'anime, che invece è una produzione settimanale. Addirittura, per tutto il 2022 nell'anime di Boruto ci sono stati solo archi originali. Ecco le saghe dell'anime di Boruto che nel manga non esistono:

Saga dell’iscrizione all’Accademia Ninja (1 – 16)

Saga di Sarada Uchiha (17 – 24)

(17 – 24) Saga della gita scolastica (25 – 32)

Saga degli Esami d’Ammissione (32 – 41)

Saga della banda Byakuya (42 – 52)

Saga dell’esame dei Chunin (53 – 66)

(53 – 66) Saga di Chocho (67 – 70)

Saga della scomparsa di Mitsuki (71 – 92)

Saga della giornata genitori-figli (93 – 95)

(93 – 95) Saga del Segno Maledetto (96 – 105)

Saga delle cronache ninja alle terme (106 – 111)

(106 – 111) Saga di Konohamaru (112 – 119)

Saga della scorta del Monocoda (120 – 126)

Saga dello scivolo temporale (127 – 136)

Saga dei banditi Mujina (137 – 151)

Saga dell’attuazione di Kara (152 – 177)

Saga del recipiente (178 – 192)

Saga di Kawaki: Kara Clash (193 – 205)

Saga di Kawaki: Il risveglio Otsutsuki (206 – 220)

Saga dei nuovi esami Chūnin (221 – 227)

Saga di Kawaki: shinobi di Konoha (228 – 231)

Saga della grande battaglia navale di Kirigakure (232 – 260)

Saga di Kawaki: l’Accademia Ninja di Himawari (261 – 273)

Saga del Gioco del Labirinto (274 – 281)

Saga di Sasuke Retsuden (282 - 286)

Alcune di queste saghe, che vi abbiamo riportato in grassetto, adattano alcune delle novel di Boruto e Naruto. I filler di Boruto vanno visti poiché sono canonici nella linea dell'anime, che percorre una strada parallela a quella del manga ma che amplia il racconto con dei contenuti inediti. Vi salutiamo lasciandovi alle anticipazioni sulla seconda parte dell'anime di Boruto.