Boruto, archi narrativi e paragone col manga: il futuro dell'anime spiegato semplicemente

A volte non c'è chiarezza nelle suddivisioni in archi narrativi di un prodotto giapponese, specie se si tende a inserire contenuti originali nel mezzo. Boruto: Naruto Next Generations sta attraversando una fase simile dove sta per entrare in una delle saghe del manga ma non propriamente.

Il commento del produttore Honda potrebbe aver però fatto un po' di chiarezza sul futuro dell'anime. Grazie a Organic Dinosaur che ha schematizzato la situazione, possiamo gettare luce sulla struttura del prossimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations. Nel manga abbiamo:

L'arco di Kara che dura dal capitolo 16 fino all'inizio dell'arco di Kawaki;

Già questo può far confondere qualche utente, passiamo però a quella dell'anime.

Al momento è iniziato un arco intitolato " Arco dell'azione di Kara ";

"; Questo porterà poi al vero e proprio arco di Kara del manga;

L'arco di Ao è un'ulteriore fase dell'arco di Kara, così come nel manga.

in Giappone utilizzano quindi il nome di arco per più motivi, mentre noi potremmo identificarli in una linea narrativa principale e una secondaria. Questo vuol dire che sia nel manga che nell'anime abbiamo un arco di Kara principale composta da diverse porzioni, e una di queste è la storia riguardante Ao. L'unica differenza tra i due medium sarà la presenza di un breve arco narrativo originale e precedente nell'anime, intitolato Arco dell'azione di Kara.

Cosa vi aspettate da questa fase futura di Boruto: Naruto Next Generations? Negli scorsi episodi ha fatto il suo debutto Deepa, membro di Kara.