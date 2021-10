Boruto: un arco narrativo anime original nel futuro della serie

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations sta per allontanarsi dal manga per intraprendere una strada completamente originale. A partire dalla prossima puntata, infatti, comincerà un arco narrativo ideato appositamente per la serie anime.

Con il termine della battaglia con gli Otsutsuki, l'adattamento anime si è pericolosamente avvicinato alla controparte cartacea. Mentre i lettori attendono l'uscita del capitolo 63, gli spettatori sono infatti arrivati alla trasposizione animata del capitolo 57. Era dunque lecito aspettarsi l'inizio di una saga "filler", o peggio ancora una pausa prolungata, come ad esempio accaduto per l'anime di Black Clover.

Per quanto la parola anime original, o che dir si voglia filler, metta paura nella fanbase, il prossimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations pare essere piuttosto promettente. Difatti, nell'episodio 221 comincerà un nuovo esame chunin. Come accaduto in precedenza, anche questa volta i Genin provenienti dalle cinque grandi terre ninja avranno la possibilità di confrontarsi e mettere in mostra le proprie abilità. A partire dalla prossima puntata, dunque, avremo la possibilità di rivedere personaggi da lungo assenti dalla scena, come ad esempio il trio della Sabbia composto da Shiki, Yodo e Araya, oppure Kagura della Nebbia.

Al momento, pare improbabile che al termine della seconda Saga Chunin, l'anime possa tornare ad adattare gli eventi del manga, la cui serializzazione è mensile. Vi lasciamo infine a un aggiornamento sui prossimi episodi dello sceneggiatore Honda Masaya.