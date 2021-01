Boruto: le armi scientifiche conquistano i ninja di Konoha

Inizialmente contrario all'idea che suo figlio e gli shinobi del suo villaggio potessero sfruttare la tecnologia in combattimento, nel nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations il Settimo Hokage pare aver radicalmente cambiato posizione sugli strumenti scientifici ninja.

Il "Vessel Arc" sta preparando i ninja di Konoha al combattimento contro gli Interni dell'Organizzazione Kara, finalmente passati all'azione. Ma per combattere questo temibile avversario, Boruto e i suoi amici avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile, compresi mezzi esterni.

L'episodio 181 di Boruto mette in scena un emozionante allenamento tra il Settimo Hokage e suoi figlio. Nonostante il giovane ninja sfrutti tutti i suoi assi nella manica, compreso il suo nuovo Rasengan, Naruto è sempre un passo avanti. Come spiegato dallo stesso eroe di Konoha, dopo aver analizzato lo scontro con Momoshiki Otsutsuki lo scienziato Katasuke ha sviluppato per lui un nuovo strumento. La protesi al braccio di Naruto è ora in grado di assorbire e neutralizzare i jutsu altrui.

Armi scientifiche potenti come questa potrebbero rivoluzionare il mondo ninja e sebbene Naruto fosse inizialmente contrario, ora sembra stare lasciando spazio al futuro. Difatti, come anticipato dall'utente Twitter Abdul_S17, anche Boruto avrà presto a disposizione una sua personalissima arma scientifica ninja: una spada di chackra. La sceneggiatura di Boruto pare essere in mani affidabili.