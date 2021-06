Boruto: arriva un nuovo villain nel manga e si dimostra già pericoloso col suo potere

Boruto: Naruto Next Generations si sta preparando a una storia completamente inedita. Gli eventi che hanno coinvolto non solo la generazione più giovane ma anche due dei pilastri portanti del Villaggio della Foglia hanno stravolto tutto. Anche i nemici dell'organizzazione Kara sono aumentati grazie ad alcuni giovani di spicco.

Nel capitolo 57 del manga è stata approfondita per bene Eida, nuova alleata di Code, ma sembra che il gruppetto di giovani cattivi non si fermerà qui. Mentre rischiano di essere catturati dalle guardie del covo di Boro, Eida decide che è giunto il momento di farsi accompagnare da un altro cavaliere. È per questo che nel capitolo 59 di Boruto: Naruto Next Generations facciamo la conoscenza di Daemon, nuovo personaggio dotato di un potere singolare e pericoloso.

Il ragazzino è il fratello minore di Eida e mostra quindi un amore naturale ma smisurato per lei. In occasione dell'arrivo delle guardie nella stanza delle capsule, Daemon dà sfogo ai suoi poteri mostrando le sue capacità. L'esercito viene messo immediatamente in ginocchio grazie alla capacità del ragazzino di rigirare la voglia omicida di un nemico verso se stesso.

Daemon è quindi inattaccabile se lo si approccia con sentimenti estremamente negativi, sarà possibile batterlo per i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations?