Boruto: in arrivo dei nuovi Funko Pop esclusivi di AAA Anime, dal Karma al Baryon Mode

Mentre nel manga di Boruto prosegue la preparazione del villaggio della Foglia alla minaccia rappresentata da Code, e l’anime si è ormai fermato con la conclusione della prima parte, AAA Anime ha pensato ad un modo simpatico di tornare all’interno delle mura di Konoha, presentando una nuova collezione di Funko Pop esclusivi.

Come potete infatti vedere dall’immagine promozionale riportata in fondo alla pagina, AAA Anime ha voluto dedicare ad alcuni dei ninja più potenti della serie, nonché difensori di Konoha, alcune figure inedite, che colpiranno sicuramente gli appassionati della serie e di Funko Pop, in arrivo tra luglio e agosto 2023. Protagonisti principali di questa nuova serie sono genin, primi tra tutti i membri del Team 7, Boruto con un piccolo Rasengan, Sarada pronta ad attaccare col Chidori e lo Sharingan attivo, e Mitsuki mentre effettua l’ombra del groviglio di serpi.

A loro si aggiungono anche Kawaki, diventato ormai un deuteragonista della storia, il figlio adottivo di Gaara, Shinki, e Sumire Kakei, kunoichi della divisione scientifica armi ninja di Konoha. In base allo store dove si acquisteranno le figure di Boruto, Sarada e Kawaki si potrà scegliere se prendere una versione normale o che si illumina al buio. Inoltre, saranno disponibili anche dei nuovi Funko Pop per la serie Naruto Shippuden, come Gai Maito, Obito senza maschera, Jiraiya in modalità ermetica Minato Namikaze e Tobi dell’Akatsuki.

Il pezzo forte della nuova serie presentata da AAA Anime è però Naruto in Baryon Mode, la spettacolare e potentissima forma usata contro Jigen/Isshin Otsutsuki, disponibile anche questa nelle due versioni sopracitate. Diteci quali sono i vostri preferiti tra i nuovi Funko Pop presentati nei commenti.

