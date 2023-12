Boruto, si riaccendono le speranze dei fan: nuovo film in arrivo?

È da quasi un anno che Boruto manca dagli schermi, con l'episodio 293 che ha chiuso lo scorso marzo l'adattamento animato della prima parte del manga. Una situazione decisamente inedita per lo Studio Pierrot, tanto che negli ultimi tempi si sono rincorse molte voci sul possibile annuncio di un film, in assenza della serie anime.

Quando si parla delle opere animate tratte dai manga di Masashi Kishimoto, con particolare riferimento agli adattamenti extra-televisivi, è facile osservare come lo Studio Pierrot abbia adottato per Boruto delle strategie decisamente diverse – se non addirittura, opposte – rispetto a quelle perseguite nel passato.

Ai tempi di Naruto, infatti, la serializzazione anime della serie ammiraglia era stata cadenzata dalla distribuzione di ben 10 film, ognuno dei quali raccontava delle storie alternative, in totale discontinuità con gli intrecci del manga. Nel caso di Boruto, invece, lo Studio Pierrot non solo ha sposato pienamente una logica transmediale, realizzando perciò un film “canonico” che coprisse il primo arco narrativo della serie cartacea - proprio come era accaduto con il Treno Mugen per la seconda stagione di Demon Slayer; ma in quasi una decade si è limitato a realizzarne solamente uno.

Ecco allora che a distanza di 8 anni da Boruto: Naruto the Movie i lettori si chiedono se sia giunto il momento ideale per ritornare verso la via dell'adattamento cinematografico. E alcuni motivi lascerebbero pensare che l'eventualità che si arrivi alla realizzazione di un film non sia poi così remota.

Per prima cosa, i record che Boruto: Two Blue Vortex sta continuando ad infrangere su MangaPlus dimostrano che il manga del duo Kishimoto/Ikemoto non ha di certo perso trazione agli occhi dei fan, con lo Studio Pierrot che avrebbe così un'alta possibilità di capitalizzare il tasso di fidelizzazione dei lettori attraverso la produzione di un lungometraggio. Inoltre, data la mancanza di materiale per coprire un intero film, i produttori potrebbero decidere di ritornare alle (remunerative) strategie del passato, e realizzare di conseguenza un'opera originale, che funga anche da omaggio al decimo anniversario di Boruto.