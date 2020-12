Boruto: le arti oculari verranno sostituite dalle armi scientifiche?

Dallo Sharingan degli Uchiha, al Byakugan degli Hyuga fino al Rinnegan di Nagato, le arti oculari rientrano tra le tecniche più potenti ed esclusive dell'universo ninja. Ma in Boruto: Naruto Next Generations, i Dojutsu potrebbero cambiare per sempre a causa di Sasuke.

Nel capitolo 53 del manga, dopo aver sconfitto i suoi avversari, Isshiki sta finalmente per prendere possesso di Kawaki. Tuttavia, Sasuke fa esplodere una bomba fumogena, una delle armi ninja più comuni, per permettere al ragazzo di fuggire. Quello che sembrava un gesto disperato, però, si è rivelato essere molto di più.

Il fumogeno non solo crea una nube, ma addirittura blocca il Byakugan dell'Otsutsuki. L'arte oculare esclusiva del Clan Hyuga è stata inibita in pochi secondi da una semplice bomba. Ma Sasuke dove ha reperito quest'arma?

Secondo quanto suggerito, la bomba sarebbe uno strumento scientifico ninja creato da Katasuke. Uno di quei progressi tecnologici a cui il Settimo Hokage si è dimostrato fortemente contrariato. In questo caso, la scienza è stata una benedizione per Konoha.

Tuttavia, qualora uno degli antagonisti entrasse in possesso di una tecnologia simile potrebbe bloccare Dojutsu potentissimi come quelli utilizzati dallo stesso Sasuke, rendendolo difatto inerme ai colpi avversari. Il progresso scientifico è un bene o un male per il mondo ninja? Ecco cinque personaggi che avrebbero potuto ereditare la Volpe a Nove Code in Boruto. Una nuova minaccia è pronta ad attaccare Konoha in Boruto.