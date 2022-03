Boruto, che aspetto avrà lo sharingan ipnotico di Sarada?

Gli ultimi eventi di Boruto: Naruto Next Generations hanno un pochino messo ai margini della narrazione Sarada Uchiha. Attualmente, inoltre, sia Boruto che Kawaki sono diventati molto forti rispetto alla figlia di Sasuke motivo per cui è lecito aspettarsi un power-up imminente per la giovane ninja.

Dopo i recenti avvenimenti, Kawaki è diventato tra i personaggi più forti della saga e probabilmente sarebbe in grado di mettere seriamente i bastoni fra le ruote a Naruto o Sasuke in uno scontro diretto. Ad ogni modo, maggiori dettagli dovremmo conoscerli con il capitolo 68 di Boruto che dovrebbe uscire la prossima settimana.

Tra i protagonisti è importante non dimenticare Sarada, la giovane ninja che presto o tardi dovrebbe ricevere il tanto atteso mangekyo sharingan. Sicuramente, infatti, Masashi Kishimto ha dei piani per il personaggio e in qualche modo permetterà all'Uchiha di sbloccare la forma definitiva dell'abilità oculare del suo clan. Inoltre, in quella che ormai è una vecchia illustrazione ufficiale, il sensei aveva disegnato un'immagine in cui veniva mostrato la forma del suo sharingan ipnotico, lo stesso che potete apprezzare ancora meglio tra gli allegati in calce alla notizia.

Ovviamente questa è solo un'illustrazione e non è da escludere che alla fine Kishimoto possa cambiare i suoi piani, tuttavia i lineamenti dei tomoe non sembrano troppo dissimili da quelli del padre. E voi, invece, vorreste vedere lo sharingan ipnotico di Sarada? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.