Anche Boruto assaggia il terrore incusso da Ibiki Morino

Archiviato l'arco del viaggio nel passato, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations sta per passare agli eventi del manga. Sono già stati infatti rivelati i titoli dei prossimi episodi di Boruto, ma prima di poter assistere a questa fase sarà necessario attendere altre due settimane. E nell'ultimo episodio andato in onda ritorna Ibiki Morino.

Il ninja specializzato in interrogatori e torture Ibiki Morino fece la sua prima comparsa durante il test per diventare chunin, quando fu incaricato di gestire la prima prova per gli esaminandi. Già allora si poteva notare la sua capacità di mettere sotto tensione chiunque.

Con Boruto: Naruto Next Generations 139, Ibiki Morino fa il suo ritorno diventando il capo di un team di giovani ninja. Il leader del team 40 è costretto a prendersi un periodo di pausa e subentra a lui, temporaneamente, il ninja interrogatore. Il tempo non scorre velocemente per i ragazzi che stanno per difficilmente sopportando le torture psicologiche del jonin. Quest'ultimo però si accorge delle capacità dei genin e li aiuta a rimanere un gruppo unito mentre proseguono verso il futuro della serie.

Ibiki si conferma quindi un ninja manipolatore e che non ha cambiato i suoi metodi nonostante il periodo di pace vissuto in Boruto: Naruto Next Generations. Con la prossima saga però potrebbe cambiare tutto per i personaggi dell'anime, i quali si confronteranno con una serie di eventi che porteranno alla distruzione del Villaggio della Foglia.