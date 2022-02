Boruto, l'atroce dolore di un padre: la sofferenza del Settimo Hokage

Nel corso della sua intera esistenza, Naruto ha affrontato dolori immensi. Il biondo eroe di Konoha, cresciuto senza genitori e nell'odio, ha perso numerosi compagni, ultimo dei quali suo fratello Kurama. Tuttavia, la sofferenza provata in Boruto: Naruto Next Generations capitolo 67 è ben più grave delle altre.

Naruto ha dovuto affrontare il dolore della morte più e più volte, dalla scomparsa del "nonno" Terzo Hokage, fino a quelle del maestro Jiraiya, di Neji e della Volpe a Nove Code. Tuttavia, l'Hokage non è mai stato vittima di una sofferenza come quella provata nel capitolo più recente dell'opera sequel.

Quando Momoshiki Otsutsuki si impossessa del corpo di Boruto e prova a uccidere Naruto, Kawaki risveglia il suo Karma. Con i poteri di Isshiki a suo favore, in pochi attimi riesce a sbarazzarsi di Borushiki, e, infine, mantenendo la promessa fatta a suo fratello, uccide Boruto.

Il figlio del Settimo Hokage cade al terreno esanime, con un buco in pieno petto. Naruto, è esterrefatto e non può credere a quello che sta accadendo: il suo primogenito è morto, proprio sotto i suoi occhi.

In Boruto 67 scopriamo se il protagonista sia vivo o morto, e in un primo momento pare proprio che non ci sia possibilità di salvezza per lui. Correndo da lui, Naruto capisce che non c'è più nulla da fare, e che nemmeno Sakura potrebbe rimediare a quella ferita.

Mentre lo scontro prosegue, e Kawaki combatte Code, Naruto non riesce più a mantenere la lucidità. Shikamaru prova a soccorrere l'amico, a fargli recuperare la ragione e a farlo tornare in battaglia, ma Naruto è ormai chiuso in se stesso.

A quel punto, il Settimo Hokage si rivolge al suo consigliere, chiedendogli se tutto questo in realtà non sia frutto di un sogno, di una bugia creata da una qualche arte illusoria. Purtroppo per lui, però, questa atroce sofferenza è realtà, Boruto è morto.

Il dolore provato, il più atroce per un padre, probabilmente cambierà Naruto per sempre. D'ora in avanti, il suo modo di agire e di pensare non sarà più lo stesso, e probabilmente diventerà molto più ossessivo nei confronti della sua famiglia. Inoltre, nei prossimi capitoli di Boruto dovrà decidere cosa fare di Kawaki. Il ragazzo dovrà lasciare Konoha?