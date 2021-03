Boruto: l'attivazione del Karma di Kawaki spopola su YouTube

Negli ultimi giorni si è molto parlato della battaglia che in Boruto: Naruto Next Generations ha coinvolto Kawaki, nuovo personaggio incontrato dai protagonisti, ed un membro dell'Organizzazione Kara. Ecco il video in cui il ragazzo sconfigge il proprio avversario tramite l'utilizzo del Karma.

Nell'anime sequel di Naruto prosegue la missione affidata al Team 7 dal Settimo Hokage. Dopo che Boruto ed i suoi amici si sono ricongiunti con Konohamaru, i ninja del Villaggio della Foglia si trovano a dover affrontare svariati membri dell'Organizzazione Kara tra cui vi sono il traditore Ao, il misterioso Kashin Koji e nell'ultimo episodio l'esterno Garo il quale ha preso di mira Kawaki, il recipiente scelto dal leader del gruppo malvagio, e per riportarlo indietro ha ingaggiato battaglia con lui.

Il primo vero e proprio scontro del ragazzo mostrato in Boruto ha stupito numerosi fan per la sua violenza e grazie ad una fantastica coreografia. In copertina alla news possiamo vedere le fasi finali dello stesso in un video condiviso da Crunchyroll e che, al momento in cui sto scrivendo, ha superato le 3,9 milioni di visualizzazioni avvicinandosi quindi alle 4 milioni.

Fin da piccolo Kawaki venne tormentato da Garo e durante l'ultima battaglia non ha avuto pietà dell'avversario rilasciando tutto il proprio potere. Il combattimento tra i due infatti termina con l'utilizzo da parte del giovane dell'energia chiamata Karma, di cui è in possesso anche Boruto.

Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti.

Per chi fosse interessato ecco la rivelazione di Katasuke, in Boruto, di un dettaglio sulle origini di Mitsuki.