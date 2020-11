Boruto: l'autore di 'Blue Bird' in Naruto Shippuden canterà la nuova sigla dell'anime!

L'episodio 174 di Boruto sembra rappresentare l'inizio della fine per quanto concerne l'arco narrativo corrente, e la possibile sconfitta dell'organizzazione Kara potrebbe dare il via un nuova Saga. L'anime del resto ha ormai raggiunto il climax da settimane e, come se non bastasse, da qualche giorno di parla di una nuova opening in arrivo.

Secondo quanto riportato da alcuni leaker e da diversi siti occidentali, la nuova sigla d'apertura di Boruto arriverà molto presto e sarà cantata dal gruppo pop rock Ikimono Gakari, celebre per aver composto "Blue Bird", una delle opening più apprezzate di Naruto Shippuden. La nuova opening sarà la numero otto in totale e andrà a sostituire "Hajimatteiku Takamatteiku", della band rock Sambomaster. La sigla del resto ha fatto il suo corso, accompagnando l'anime per più di venti episodi.

Nonostante sembri soffrire il paragone con la controparte cartacea e presenti, a tratti, animazioni ripetute e scene filler, Boruto: Naruto Next Generation continua ad essere un anime estremamente godibile, merito del buon lavoro svolto dai ragazzi di Studio Pierrot. Vi ricordiamo che la serie è disponibile su Crunchyroll Italia, e che i nuovi episodi vengono trasmessi ogni domenica.

E voi cosa ne pensate? State seguendo Boruto? Fateci sapere la vostra opinione sulla serie lasciando un commento nel riquadro sottostante!