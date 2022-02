Boruto: un'avventura inusuale per Boruto e Kawaki nella preview dell'episodio 236

Periodicamente l’anime di Boruto: Naruto Next Generations si allontana dagli eventi narrati nel manga per approfondire personaggi secondari, o originali dell’anime stesso, e situazioni complesse che avvengono al di fuori dei confini di Konoha, come ciò che li ha portati all’isola di Dotou, dove avranno a che fare con un inaspettato fenomeno.

L’episodio 235 ha mostrato l’arrivo via mare dei protagonisti, accompagnati da Kagura, Buntan, Hebiichigo, e Kyoho, nei pressi dell’isola Dotou, dove dovrebbe trovarsi Denki del Team 5, con cui hanno perso i contatti. La missione porta il Team 7 a dividersi. Sarada e Mitsuki si occupano infatti di monitorare la situazione, mentre Boruto e Kawaki devono osservare movimenti sospetti intorno al luogo. Come mostrato però dalle scene finali della puntata, la sera del loro arrivo si manifesta davanti a loro e sopra la superficie dell’acqua, un’enorme fortezza.

Stando alla sinossi dell’episodio 236, dal titolo "Fuga", che trovate in calce insieme alla video preview, rimasti colpiti da quell’apparizione, e sotto ordine di Kagura, Boruto, Kawaki e Buntan devono raccogliere informazioni infiltrandosi nell’immenso edificio. Qui i protagonisti assistono ai terribili comportamenti di Tenma, secondo figlio del pirata Araumi, capo del clan Funato che con i suoi uomini sta tenendo in scacco l’intero Paese dell’Acqua. Intanto Denki, di cui si erano perse le tracce, e i suoi compagni si ricongiungono con Sarada e Mitsuki, elaborando un piano per portare in salvo tutti gli abitanti dell’isola.

Ricordiamo infine che un fan ha creato un video per riassumere i migliori momenti dell'anime nel 2021.