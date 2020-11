Boruto: la Baryon Mode di Naruto potrebbe essere equiparata al sole

In un momento in cui tutto sembrava perduto, Naruto ha sfoderato una nuova mirabolante tecnica grazie al contributo di Kurama. Ma, esattamente come il sole, la Baryon Mode "brucia" qualsiasi cosa nelle vicinanze. In Boruto: Naruto Next Generations il duo potrebbe persino perdere la vita.

Il capitolo 52 di Boruto: Naruto Next Generations ha visto il debutto della Baryon Mode, la nuova tecnica "suicida" di Naruto e Kurama. Come spiegato dalla Volpe a Nove Code, questa modalità trae forza dal chakra stesso consumando le energie del duo. Ma proprio come il sole, anche la Baryon Mode brucia tutto quello che si trova nelle vicinanze attraverso delle piccole esplosioni di chakra. I poteri della nuova trasformazione di Naruto in Boruto sono devastanti.

A differenza della Modalità Eremitica, la Baryon Mode trae energia dal chakra del Settimo Hokage e di Kurama. Esattamente come nella fusione nucleare utilizzata dal sole per generare energia, il chakra combinato del duo viene usato come "nocciolo" per generare questa tecnica, che sfrutta la loro forza fino a quando "una o entrambe" le forze vitali non si esauriscono

Difatti, poco dopo aver sfoderato questa nuova forma e aver assestato qualche colpo a Isshiki Otsutsuki, Naruto comincia a essere messo sotto pressione dal suo stesso potere. Ma questa modalità non è pericolosa soltanto per l'Hokage; anche l'energia vitale di Isshiki è stata prosciugata. Chi di loro morirà per primo? Scopriamo le differenze tra la Baryon Mode e la Modalità Eremetica in Boruto.