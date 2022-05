Boruto: la battaglia del flash forward iniziale in questa clip fanmade

La nuova generazione di Boruto sta per affrontare una crisi implacabile. I recenti avvenimenti, muovono i primi passi verso la fine del mondo degli shinobi predetta all'inizio del racconto. Ecco quel bellissimo combattimento inaugurale nella clip realizzata da un fan.

Visti i recenti avvenimenti, il time skip di Boruto è sempre più vicino. Se ben ricordate, la serie di Kishimoto e Ikemoto comincia in un futuro in cui il mondo degli shinobi non esiste più. Di Naruto e Sasuke non c'è più alcuna traccia e Boruto e Kawaki si danno battaglia sui volti distrutti degli Hokage.

Dato che il flash forward iniziale di Boruto comincia a prendere forma, un fan ha immaginato il continuo di quella scena. La clip condivisa dall'utente Twitter @SinayAnimation vede gli adolescenti Boruto e Kawaki combattersi a vicenda. Il figlio dell'Hokage indossa il coprifronte e il mantello del suo maestro, come per omaggiarlo in seguito alla sua morte. Inoltre, è segnato dal Jougan, arte oculare di cui ancora sappiamo poco.

Quando colui che possiede il sigillo Karma di Isshiki Otsutsuki lo allontana via, Boruto risponde riavvicinandosi sfruttando la Tecnica della Moltiplicazione del Corpo e i Palmi dell'Uragano. Per finire colui che considerava un fratello, sferra quello che sembra essere un Chibaku Tensei. Il filmato, si conclude con Kawaki che risveglia il vero potere del suo Karma.