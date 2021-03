Boruto: la prima battaglia di Kawaki manda i fan in visibilio

L'arrivo del nuovo nemico divenne subito causa di uno scontro grazie al quale siamo riusciti a vedere per la prima volta, in Boruto, il giovane ninja in azione . La qualità delle animazioni del combattimento ha stupito non pochi fan che non hanno saputo trattenersi dal condividere il proprio entusiasmo sui social.

WTF DID I JUST WATCH?? BORUTO EPISODE 189 IS ONE OF THE GREATEST EPS OF THE FRANCHISE!! THE CHOREOGRAPHY, THE ART, THE OSTS, THE ABSOLUTE MADLADS!!! PIERROT MASTERCLASS! ALL I CAN SAY IS WATCH THIS GREATNESS IMMEDIATELY!!!! WORDS CAN'T DO IT JUSTICE!!! #BORUTOGREATNESS #BORUTO189 pic.twitter.com/fzHpafAIBC — Mikey (@Gutsy_Fool) March 7, 2021

Safe to say Kawaki made a Splash, on pace to do 1 million views in 24hrs, crazy how nobody watches Boruto, yet everybody watches Boruto lol somebody capping 👀 pic.twitter.com/19HI7XEn9t — PS360HD2 (@PS360HD2) March 8, 2021