Boruto e Black Clover torneranno con anime stagionali? Facciamo il punto della situazione

Nel 2012 furono in molti a chiedersi perché l'anime di Bleach si fosse improvvisamente interrotto e ora, nel 2024, ci troviamo davanti ad un sequel - Bleach: Thousand-Year Blood War - splendidamente animato e ben coreografato, ma diviso in 4 parti ad uscita stagionale. Che questo destino tocchi, in futuro, anche a Boruto e Black Clover?

Il presidente di Pierrot ha recentemente dichiarato che lo studio è passato ad un nuovo approccio sperimentale che prevede la pubblicazione di anime "stagionali" e non continuativi a lungo termine, dando priorità alla qualità piuttosto che alla quantità.

Con il successo di Bleach: Thousand-Year Blood War, l'intenzione è quella di continuare su questo nuovo percorso intrapreso per offrire ai fan dei prodotti più solidi e curati.

Ecco perché, anche se non sono stati menzionati esplicitamente, il pensiero va immediatamente a Boruto e Black Clover, che appartengono allo stesso macro-genere di Bleach e hanno (avevano?) la stessa filosofia produttiva della serie originale tratta dal manga di Tite Kubo.

D'altronde, il presidente di Pierrot ha ammesso che il loro metodo lavorativo doveva iniziare ad essere al passo con i tempi per mantenere invariata la fama dello studio.

Intanto, il manga di Boruto sta battendo nuovi record di popolarità con Two Blue Vortex, mentre per Black Clover c'è stata una doppia uscita di capitoli, quindi entrambe le opere sono in salute e aspettiamo con trepidazione di vederle tornare in versione anime, magari in un formato da 12/13 episodi a stagione, proprio come Bleach.

Vi mancano le serie anime di Boruto e Black Clover o state seguendo le pubblicazioni dei rispettivi manga? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!

Su One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti di oggi.