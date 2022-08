Boruto: le più brillanti menti di Konoha nella cover del Vol. 18

Dopo un mese di pausa, a metà agosto è ripresa la serializzazione di Boruto: Naruto Next Generations con la pubblicazione del capitolo 72 su Manga Plus. Ma mentre la storia procede spedita su V-Jump e sulla piattaforma digitale di Shueisha, per i tankobon occorre attendere più tempo. A tal riguardo, in Giappone è in uscita il Volume 18 del manga.

Il 2 settembre i lettori giapponesi avranno modo di proseguire la lettura in formato cartaceo con l'uscita di Boruto: Naruto Next Generations Volume 18. In attesa del rilascio ufficiale, in rete è stata condivisa la cover page della prossima uscita dell'opera scritta da Masashi Kishimoto e illustrata da Mikio Ikemoto.

A guadagnare la copertina del volumetto sono tre geniali personalità del Villaggio della Foglia. Ovviamente quando ci si riferisce a una mente brillante di Konoha non si può fare a meno di pensare a Shikamaru Nara, il maestro delle strategie e consigliere del Settimo Hokage che nella cover è affiancato da Amado.

L'ex scienziato dell'Organizazzione Kara, a cui si devono i più funzionali strumenti scientifici ninja, è al centro di questi ultimi eventi e il suo piano enigmatico può essere messo in pericolo solamente da una mente geniale come la sua, per l'appunto quella di Shikamaru. Insieme a loro, nella copertina di Boruto: Naruto Next Generations Vol. 18 troviamo anche Sumire Kakei, divenuta assistente di Amado.

Nel tweet in calce all'articolo trovate la cover page anche in bianco e nero, una introduzione ai protagonisti e il sommario del volumetto. Questo tankobon include i capitoli dell'opera che vanno dal 68 al 71. Se invece seguite la pubblicazione mensile su Manga Plus, ecco quando uscirà il capitolo 73 di Boruto.