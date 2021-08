Boruto: la caccia del nuovo Team 10, il formidabile trio Ino-Shika-Cho

Assente dalla scena per un lungo periodo, finalmente anche il nuovo Team 10 mette in mostra le sue potenzialità. Esattamente come il loro genitori, anche Shikadai, Inojin e Chocho sono dei ninja formidabili; eccoli a caccia nelle immagini della puntata 211 di Boruto: Naruto Next Generations!

Intitolato “All’inseguimento”, l’episodio comincia con Kashin Koji autore di un furto all’Archivio dati di Konoha. Discutendo della notizia con i suoi compagni di squadra, Chocho Akimichi decide di mettersi a caccia della spia e, sfruttando il suo incredibile sesto senso, giunge in un edificio abbandonato, il luogo perfetto per controllare il Villaggio della Foglia.

Nell’edificio, proprio quello in cui Kashin Koji controllava i movimenti di Boruto e Kawaki, il Team 10 scorge un tablet lasciato dall’Interno. Tuttavia, Inojin scorge un movimento, mettendo in allarme i compagni. Fortunatamente, si tratta solo di Kakashi, il quale invita il trio a unirsi a lui nella ricerca.

Dopo una lunga indagine, Inojin e Shikadai mettono alle strette Koji, il quale stava cercando di fuggire a bordo del treno ad alta velocità della Foglia. Quando però Shikdai utilizza la Tecnica del Controllo dell’Ombra e Inojin si avvicina per smascherarlo, i due si accorgono che si tratta solamente di una copia; il vero Koji è altrove.

La contromossa dell’Interno di Kara non ha effetto sul Sesto Hokage, che lo aspetta in un archivio segreto del villaggio. A quanto pare, Kashin Koji intende rubare dei preziosi manoscritti sugli shinobi antecedenti alla Quarta Grande Guerra Ninja. Ma per quale motivo si è messo alla ricerca di ninja che dovrebbero essere scomparsi ormai da molto tempo?

Vi lasciamo alla rivolta di Kara e all'anteprima di Boruto episodio 213.