Boruto: cambia il design di Sarada? Eccola nel suo nuovo outfit

L'arco narrativo anime original di Boruto: Naruto Next Generations ha dato un'improvvisa svolta a Sarada Uchiha. La figlia di Sasuke e Sakura, al termine di un lungo percorso, ha raggiunto il grado di Chunin. Ciò vuol dire che da ora in avanti indosserà la giacchetta verde che indica tale rango.

Il secondo esame di selezione Chunin giunge ufficialmente al termine in Boruto 227, episodio in cui il Settimo Hokage premia i quattro vincitori del torneo finale. Hoki Taketori, Wasabi Izuno, Denki Kaminarimon e Sarada Uchiha ottengono ufficialmente la tanto ambita carica di Chunin del Villaggio della Foglia. Questo riconoscimento viene indicato dall'assegnazione della tipica giacchetta verde che indossano i ninja di quel rango.

Come viene anticipato dalla clip condivisa su Twitter dall'utente @Abdul_S17, nel corso delle prossime puntate della serie anime Sarada cambierà outfit. In qualità di Chunin e caposquadra del nuovo Team 7, la kunoichi indosserà la giacca verde al di sopra del suo classico abito. Ciò, però, non è un obbligo. Shikadai, ad esempio, decise di non indossare il costume in questione in segno di rispetto verso i suoi compagni Chocho e Inojin.

Qaule sarà invece la decisione di Sarada? E soprattutto, come si comporterà Studio Pierrot quando l'anime tornerà ad adattare gli eventi del manga? Vi lasciamo, infine, alla nostalgica foto del Team 7 in Boruto 227.