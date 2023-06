Boruto, cambia lo Sharingan Ipnotico di Sarada: ecco il nuovo design ufficiale

Con la serializzazione mensile attualmente in pausa, Shueisha recupera terreno con la pubblicazione cartacea dei volumetti di Boruto. Nel tankobon numero 20 pubblicato nelle ultime ore in Giappone viene rivisitata una importantissima scelta di design su Sarada.

I fan giapponesi hanno da poche ore la possibilità di acquistare il volume 20 del manga di Boruto, che raccoglie i capitoli che vanno dal 76 all'80. In questa nuova uscita i lettori potranno dunque continuare la storia vivendo la particolare amicizia che si viene a formare tra Sarada, Sumire ed Eida, ospite di Konoha dopo aver abbandonato Code in favore di Amado, e fino al capitolo in cui la trama viene rivoluzionata da un cliffhanger a dir poco clamoroso.

A causa dei cataclismatici eventi, in Boruto capitolo 80 nasce un nuovo Sharingan Ipnotico, quello di Sarada Uchiha. Fortemente preoccupata per quello che sta succedendo a Boruto, accusato di aver tradito Konoha, la figlia di Sasuke e Sakura risveglia il Mangekyo Sharingan. Come però avranno notato i lettori più attenti, lo Sharingan Ipnotico di Sarada differisce dal volumetto appena pubblicato a quello visto nel capitolo uscito ad aprile. Prima di scoprire in che modo, solo prossimamente scopriremo i poteri dello Sharingan Ipnotico di Sarada in Boruto.

Il precedente Mangekyo Sharingan di Sarada aveva un cerchio vuoto al centro attorniato da piccoli triangoli. L'illustratore Mikio Ikemoto ha rivisto il character design di questo potere oculare apportando grandi cambiamenti in vista dell'uscita del tankobon. Il nuovo e ufficiale Sharingan Ipnotico di Sarada ha un cerchio più grande e scuro nell'iride e i piccoli triangoli sono ora invece più spessi e appuntiti.