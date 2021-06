Boruto: gli episodi 200 e 201 a confronto con il manga

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha immerso gli spettatori nel Kawaki Arc: Clash with Kara, una saga che ci sta portando a vivere lo scontro tra il Villaggio della Foglia e l'Organizzazione Kara. Riusciranno gli antagonisti a riappropriarsi dell'agognato Recipiente o saranno eliminati dai ninja di Konoha?

Dopo l'assalto di Delta, che nel tentativo di portare indietro Kawaki si è scontrata con il Settimo Hokage, il Villaggio della Foglia sta vivendo una situazione di pace momentanea. Difatti, sullo sfondo continuano i complotti dell'Organizzazione Kara.

Capendo la sincerità d'animo di Naruto, il quale gli ha donato il braccio creato dal Dottor Katasuke, Kawaki ha deciso di affidarsi a lui e di voler padroneggiare il chakra. Man mano che il possessore del Karma si adatta alla sua nuova vita, il rapporto con l'Hokage si continua a solidificare. Ma è quando incontra la Volpe a Nove Code, che gli racconta la vera storia di Naruto, che Kawaki capisce chi ha realmente di fronte.

Nel frattempo, però, l'Organizzazione Kara non intende demordere. Il drone di Delta, scampato allo scontro con Naruto, è riuscito a tornare alla base del gruppo e grazie agli strumenti scientifici creati da Amado riporta in vita la donna. Intenzionata a vendicarsi per l'umiliazione subita, l'Interna è su tutte le furie.

A dare una mano a Kawaki nei suoi addestramenti vi è Boruto, a cui, per via della loro strana risonanza, capita uno strano evento. Attivando il Karma, al figlio dell'Hokage appare in mente Momoshiki Otsutsuki, l'essere che gli ha impresso il Sigillo.

Questi eventi, accaduti negli episodi 200 e 201 dell'anime, coprono e adattano i capitoli 34 e 35, quest'ultimo solo in parte, del manga. Cosa ne pensate dei frame messi a confronto con le tavole della versione cartacea? Le scene animate sono particolarmente fedeli; unico neo stonato è probabilmente il volto di Kurama apparso dinanzi a Kawaki.

Ecco la sinossi di Boruto 202. Che cosa sta tramando l'Organizzazione Kara? Il mondo ninja di Boruto è in pericolo.